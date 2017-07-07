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Диего Коста попрощался с футболистами "Челси"

Нападающий "Челси" Диего Коста готовится сменить клубную прописку, сообщает The Telegraph.

Футболист уже попрощался со своими партнерами по команде.

Форвард, скорее всего, продолжит карьеру в мадридском "Атлетико", но стороны пока не достигли договоренности по трансферу. Сумма сделки может составить ?25 млн.

"Газета.ру"
Теги: Коста Челси
Сегодня, 01:53
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