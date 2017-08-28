Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Ренату Санчеш может перейти в "Суонси"

Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш может перейти в "Суонси", утверждает Wales Online. По информации источника, на трансфере 20-летнего португальца настаивает главный тренер "лебедей" Пол Клемент. Футболист также входит в сферу интересов "Милана", "Ювентуса", "Челси" и "Ливерпуля".

Ранее сообщалось, что хавбек изъявил желание покинуть мюнхенцев. В составе "Баварии" Санчеш провел 26 матчей во всех турнирах, не сумев отличиться результативными действиями.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Санчес Бавария Суонси Трансферы
Сегодня, 22:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.