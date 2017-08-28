Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш может перейти в "Суонси", утверждает Wales Online. По информации источника, на трансфере 20-летнего португальца настаивает главный тренер "лебедей" Пол Клемент. Футболист также входит в сферу интересов "Милана", "Ювентуса", "Челси" и "Ливерпуля".Ранее сообщалось, что хавбек изъявил желание покинуть мюнхенцев. В составе "Баварии" Санчеш провел 26 матчей во всех турнирах, не сумев отличиться результативными действиями.