Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:05
Сердар Таски пропустит 10-12 дней (2)
Сердар Таски пропустит 10-12 дней (2)
16:39
Дарио Срна: я не могу понять, почему жизнь футболистов дороже, чем людей, которые живут в Мариуполе? (15)
Дарио Срна: я не могу понять, почему жизнь футболистов дороже, чем людей, которые живут в Мариуполе? (15)
15:19
Жан-Микаэль Сери - о срыве трансфера в "Барселону": я взорвался в офисе "Ниццы", стены дрожали (3)
Жан-Микаэль Сери - о срыве трансфера в "Барселону": я взорвался в офисе "Ниццы", стены дрожали (3)
Ренату Санчеш может перейти в "Суонси"
Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш может перейти в "Суонси", утверждает Wales Online. По информации источника, на трансфере 20-летнего португальца настаивает главный тренер "лебедей" Пол Клемент. Футболист также входит в сферу интересов "Милана", "Ювентуса", "Челси" и "Ливерпуля".
Ранее сообщалось, что хавбек изъявил желание покинуть мюнхенцев. В составе "Баварии" Санчеш провел 26 матчей во всех турнирах, не сумев отличиться результативными действиями.
"Спорт-Экспресс"
Ранее сообщалось, что хавбек изъявил желание покинуть мюнхенцев. В составе "Баварии" Санчеш провел 26 матчей во всех турнирах, не сумев отличиться результативными действиями.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.