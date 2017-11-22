Главный тренер сборной Саудовской Аравии уволен со своего поста

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эдгардо Бауса уволен со своего поста.Причины увольнения не разглашаются.Команда Саудовской Аравии вышла в финальный раунду чемпионат мира 2018 года. Бауса стал главным тренером сборной Саудовской Аравии 14 сентября, когда команда уже квалифицировалась на ЧМ-2018.Под руководством 59-летнего аргентинского тренера "соколы" провели пять товарищеских матчей, одержав две победы и потерпев три поражения.