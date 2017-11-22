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Главный тренер сборной Саудовской Аравии уволен со своего поста

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эдгардо Бауса уволен со своего поста.

Причины увольнения не разглашаются.

Команда Саудовской Аравии вышла в финальный раунду чемпионат мира 2018 года. Бауса стал главным тренером сборной Саудовской Аравии 14 сентября, когда команда уже квалифицировалась на ЧМ-2018.

Под руководством 59-летнего аргентинского тренера "соколы" провели пять товарищеских матчей, одержав две победы и потерпев три поражения.

"Газета.ру"
Сегодня, 21:14
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