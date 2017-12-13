Александр Ляказетт: потребуется чудо, чтобы "Арсенал" стал чемпионом

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт ответил на вопрос журналистов о шансах своей команды на победу в чемпионате Англии."Думаю, нам будет очень сложно это сделать. Потребуется чудо, чтобы отыграть такую фору. "Манчестер Сити" нужно будет проиграть много матчей, хотя на данный момент они даже вничью сыграли всего один раз. Честно говоря, это фантастика."Манчестер Сити" очень хорош. Они пожинают плоды своей работы. Но не думайте, что их нельзя победить", — цитирует Ляказетта London Evening Standard.