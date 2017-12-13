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Александр Ляказетт: потребуется чудо, чтобы "Арсенал" стал чемпионом

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт ответил на вопрос журналистов о шансах своей команды на победу в чемпионате Англии.

"Думаю, нам будет очень сложно это сделать. Потребуется чудо, чтобы отыграть такую фору. "Манчестер Сити" нужно будет проиграть много матчей, хотя на данный момент они даже вничью сыграли всего один раз. Честно говоря, это фантастика.

"Манчестер Сити" очень хорош. Они пожинают плоды своей работы. Но не думайте, что их нельзя победить", — цитирует Ляказетта London Evening Standard.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ляказетт Арсенал
Сегодня, 21:22
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№2 Написал: валентин галкин (Сегодня, 22:31) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 13.12.2017
№1 Написал: ciko39 (Сегодня, 21:46) #
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Регистрация: 13.12.2017
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