Серхио Агуэро может перейти в "Индепендьенте" после ЧМ-2018

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро обдумывает возможность вернуться в Аргентину после ЧМ–2018.29-летний форвард намерен играть за "Индепендьенте" уже летом 2019 года, когда истечет срок действия контракт с «горожанами», однако он может передумать. Если Агуэро изменит свое решение, то он может отправиться в Аргентину после финала чемпионата мира, который пройдет в Москве.Ранее сообщалось о том, что Агуэро недоволен отношением к себе со стороны главного тренера Хосепа Гвардьолы.