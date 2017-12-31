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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Серхио Агуэро может перейти в "Индепендьенте" после ЧМ-2018
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро обдумывает возможность вернуться в Аргентину после ЧМ–2018.
29-летний форвард намерен играть за "Индепендьенте" уже летом 2019 года, когда истечет срок действия контракт с «горожанами», однако он может передумать. Если Агуэро изменит свое решение, то он может отправиться в Аргентину после финала чемпионата мира, который пройдет в Москве.
Ранее сообщалось о том, что Агуэро недоволен отношением к себе со стороны главного тренера Хосепа Гвардьолы.
Sports.ru
29-летний форвард намерен играть за "Индепендьенте" уже летом 2019 года, когда истечет срок действия контракт с «горожанами», однако он может передумать. Если Агуэро изменит свое решение, то он может отправиться в Аргентину после финала чемпионата мира, который пройдет в Москве.
Ранее сообщалось о том, что Агуэро недоволен отношением к себе со стороны главного тренера Хосепа Гвардьолы.
Sports.ru
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