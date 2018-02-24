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Александр Зинченко: меня часто путают с Де Брейне. Но я определенно красивее Кевина

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о там, как чувствует себя на позиции левого защитника, а также поделился мнением о внешнем сходстве с партнёром по команде Кевином Де Брёйне.

"В России мне иногда доводилось выступать на позиции левого защитника, так что в "Манчестер Сити" это для меня не в новинку. Стараюсь впитывать абсолютно все советы от Хосепа Гвардиолы. Например, когда остаюсь в запасе, интересно послушать, как в перерыве в раздевалке он подбирает правильные слова для команды.

Что касается аренды в ПСВ в прошлом сезоне, то она мне помогла. Прошлый сезон выдался самым трудным с точки зрения адаптации, поскольку менталитет украинских и российских парней отличается от европейских. Например, в Нидерландах мужчины и женщины могут быть вместе голыми в сауне одновременно. Для нас это очень странно, поскольку на Украине и в России такое невозможно. Странно видеть сына приблизительно семи лет, его маму, бабушку и дедушку вместе голыми. Такова разница в менталитете.

Если говорить о внешнем сходстве с Кевином Де Брёйне, то, поверьте, я постоянно слышу, как его именем обращаются в мой адрес. Все зовут меня Кев. Когда иду в клубный автобус, фанаты кричат: "Кев, можно с тобой сфотографироваться?" Затем я поворачиваюсь лицом и слышу: "А, это не Кевин". Издалека, может быть, мы и выглядим похожими, но не когда рядом. Я определённо красивее Кевина", - цитирует Зинченко "Чемпионат" со ссылкой на The Guardian.

Теги: Зинченко Манчестер Сити Де Брёйне
Сегодня, 13:32
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