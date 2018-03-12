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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Нани на борту самолета подрался с фанатами "Лацио"
Полузащитник "Лацио" Нани стал участником стычки с фанатами римской команды, сообщает Mediaset Premium.
Португальский хавбек вместе с одноклубниками возвращался в итальянскую столицу после матча 28-го тура чемпионата против "Кальяри" (2:2) в котором "орлята" ушли от поражения благодаря голу Чиро Иммобиле на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте.
По информации источника, игроки "Лацио" летели в Рим рейсом одной из местных авиакомпаний. Вылет самолета был задержан на 20 минут. Это было связано с тем, что фанаты, также находившиеся на борту, стали в резкой форме критиковать Нани. Тот не стал сдерживаться и набросился на одного из болельщиков. Конфликт удалось ликвидировать после вмешательства 7 человек, среди которых был и персонал.
Издание сообщает, что фанат, с которым дрался португальский хавбек, был пересажен в конец самолета. Его не выпускали, пока команда в полном составе не добралась до терминала.
"Спорт-Экспресс"
Португальский хавбек вместе с одноклубниками возвращался в итальянскую столицу после матча 28-го тура чемпионата против "Кальяри" (2:2) в котором "орлята" ушли от поражения благодаря голу Чиро Иммобиле на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте.
По информации источника, игроки "Лацио" летели в Рим рейсом одной из местных авиакомпаний. Вылет самолета был задержан на 20 минут. Это было связано с тем, что фанаты, также находившиеся на борту, стали в резкой форме критиковать Нани. Тот не стал сдерживаться и набросился на одного из болельщиков. Конфликт удалось ликвидировать после вмешательства 7 человек, среди которых был и персонал.
Издание сообщает, что фанат, с которым дрался португальский хавбек, был пересажен в конец самолета. Его не выпускали, пока команда в полном составе не добралась до терминала.
"Спорт-Экспресс"
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