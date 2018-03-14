Матье Вальбуэна снова подал в суд на "Марсель"

Полузащитник турецкого "Фенербахче" Матье Вальбуэна во второй раз подал в суд на свой бывший клуб "Марсель".Издание L'Equipe отмечает, что Вальбуэна хочет взыскать с "Марселя" €568,8 тысяч, которые футболист был вынужден заплатить своему бывшему агенту Кристофу Ютто после перехода в московское "Динамо".Первый иск игрока ранее был отклонен.