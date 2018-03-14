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Матье Вальбуэна снова подал в суд на "Марсель"

Полузащитник турецкого "Фенербахче" Матье Вальбуэна во второй раз подал в суд на свой бывший клуб "Марсель".

Издание L'Equipe отмечает, что Вальбуэна хочет взыскать с "Марселя" €568,8 тысяч, которые футболист был вынужден заплатить своему бывшему агенту Кристофу Ютто после перехода в московское "Динамо".

Первый иск игрока ранее был отклонен.

"Газета.ру"
Теги: Вальбуэна Марсель
Сегодня, 02:43
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