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Дик Адвокат: если не получу достойного предложения - закончу карьеру
Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат, который ныне возглавляет роттердамскую "Спарту", после сегодняшнего вылета команды из высшего дивизиона чемпионата Нидерландов признался, что, скорее всего, завершает тренерскую карьеру.
"Я несу ответственность за вылет команды. Мы могли и должны были сыграть лучше. Мы не смогли спастись от вылета, мне стыдно перед нашими болельщиками.
Заканчивать карьеру таким образом крайне неприятно. Думаю, что "Спарта" была моим последним клубом. Я очень расстроен и подавлен. Мне нужно спросить себя о том, чего я действительно хочу, пообщаться с родными и принять решение. Если не получу никакого достойного предложения, то это конец", - цитирует 70-летнего специалиста Voetbal International
"Я несу ответственность за вылет команды. Мы могли и должны были сыграть лучше. Мы не смогли спастись от вылета, мне стыдно перед нашими болельщиками.
Заканчивать карьеру таким образом крайне неприятно. Думаю, что "Спарта" была моим последним клубом. Я очень расстроен и подавлен. Мне нужно спросить себя о том, чего я действительно хочу, пообщаться с родными и принять решение. Если не получу никакого достойного предложения, то это конец", - цитирует 70-летнего специалиста Voetbal International
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