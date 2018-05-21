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Испания огласила заявку на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил итоговую заявку из 23 футболистов, которые поедут на ЧМ-2018.

Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Атлетик"), Хосе Рейна ("Наполи").

Защитники: Жерар Пике, Жорди Альба (оба – "Барселона"), Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Начо (все – "Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Начо Монреаль ("Арсенал"), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад").

Полузащитники: Марко Асенсио, Иско, Лукас Васкес (все – "Реал"), Серджи Бускетс, Андрес Иньеста (оба – "Барселона"), Коке, Сауль Ньигес (оба – "Атлетико"), Тияго Алькантара ("Бавария"), Давид Сильва ("Манчестер Сити").

Нападающие: Яго Аспас ("Сельта"), Родриго ("Валенсия"), Диего Коста ("Атлетико").

Отметим, что в заявку не попали Альваро Мората, Сеск Фабрегас, Маркос Алонсо (все – "Челси") и Эктор Бельерин ("Арсенал").

Официальный твиттер сборной Испании
Теги: Сборная Испании Фабрегас Мората де Хеа Пике Рамос Иньеста
Сегодня, 15:06
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№2 Написал: Поло (Сегодня, 15:18) #
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verhdon27,
Мутко знает
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
И как такую сборную можно обыграть?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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