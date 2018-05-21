Испания огласила заявку на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил итоговую заявку из 23 футболистов, которые поедут на ЧМ-2018.Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Атлетик"), Хосе Рейна ("Наполи").Защитники: Жерар Пике, Жорди Альба (оба – "Барселона"), Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Начо (все – "Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Начо Монреаль ("Арсенал"), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад").Полузащитники: Марко Асенсио, Иско, Лукас Васкес (все – "Реал"), Серджи Бускетс, Андрес Иньеста (оба – "Барселона"), Коке, Сауль Ньигес (оба – "Атлетико"), Тияго Алькантара ("Бавария"), Давид Сильва ("Манчестер Сити").Нападающие: Яго Аспас ("Сельта"), Родриго ("Валенсия"), Диего Коста ("Атлетико").Отметим, что в заявку не попали Альваро Мората, Сеск Фабрегас, Маркос Алонсо (все – "Челси") и Эктор Бельерин ("Арсенал").