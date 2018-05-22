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Санти Касорла написал болельщикам "Арсенала" прощальное письмо

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла после 6 лет, проведенных в клубе, попрощался с болельщиками "канониров"

"Привет, болельщики "Арсенала". Мне грустно уходить после стольких великих лет. Мне понравилось это время. Я всегда буду помнить те особые моменты, которые у нас были. Вы всегда давали мне особую поддержку, я буду скучать по вам. Спасибо всем", – написал Касорла в Твиттере.
Теги: Касорла Арсенал
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