Мать Неймара хочет, чтобы сын перешел в "Реал"

Мать бразильского форварда французского "ПСЖ" Неймара Надин Сантос хочет, чтобы ее сын продолжил карьеру в мадридском "Реале"."Мой сын покинул такой клуб, как "Барселона" и сделал рискованный выбор, перейдя в "ПСЖ", который борется за то, чтобы войти в число великих европейских клубов. Поэтому я не понимаю, почему болельщики парижан освистывали его", — передает слова Сантос испанское издание AS.Также она рассказала об отношении "сливочных" к Неймару."Он должен как можно скорее покинуть Париж. Мой сын перешел в команду, чтобы сделать ее сильнее, а получает такой прием. Это неприятно. Во время матча "Барселона" — "Реал" в Майами игроки "Реала" очень хорошо отнеслись к нему, как будто они из одной команды. Они сказали, что ждут его в "Реале", — добавила мать футболиста.