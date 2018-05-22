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Мать Неймара хочет, чтобы сын перешел в "Реал"

Мать бразильского форварда французского "ПСЖ" Неймара Надин Сантос хочет, чтобы ее сын продолжил карьеру в мадридском "Реале".

"Мой сын покинул такой клуб, как "Барселона" и сделал рискованный выбор, перейдя в "ПСЖ", который борется за то, чтобы войти в число великих европейских клубов. Поэтому я не понимаю, почему болельщики парижан освистывали его", — передает слова Сантос испанское издание AS.

Также она рассказала об отношении "сливочных" к Неймару.

"Он должен как можно скорее покинуть Париж. Мой сын перешел в команду, чтобы сделать ее сильнее, а получает такой прием. Это неприятно. Во время матча "Барселона" — "Реал" в Майами игроки "Реала" очень хорошо отнеслись к нему, как будто они из одной команды. Они сказали, что ждут его в "Реале", — добавила мать футболиста.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Реал
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