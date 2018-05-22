Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КБ-Гостевая
|26595
|Политика и события в стране и мире
|4027
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119283
|Отдых в Крыму.
|173
|Зенит
|104501
|Курилка
|1511
|Баги сайта и форума
|548
|Mузыка
|5709
Новости партнеров
Лента новостей:
22:19
Марат Измайлов: Семина можно ставить в один ряд с Фергюсоном и Венгером по преданности и любви к футболу
Марат Измайлов: Семина можно ставить в один ряд с Фергюсоном и Венгером по преданности и любви к футболу
19:00
Федор Смолов получил травму колена (17)
Федор Смолов получил травму колена (17)
18:08
Уилл Смит исполнит гимн ЧМ-2018 (5)
Уилл Смит исполнит гимн ЧМ-2018 (5)
Мать Неймара хочет, чтобы сын перешел в "Реал"
Мать бразильского форварда французского "ПСЖ" Неймара Надин Сантос хочет, чтобы ее сын продолжил карьеру в мадридском "Реале".
"Мой сын покинул такой клуб, как "Барселона" и сделал рискованный выбор, перейдя в "ПСЖ", который борется за то, чтобы войти в число великих европейских клубов. Поэтому я не понимаю, почему болельщики парижан освистывали его", — передает слова Сантос испанское издание AS.
Также она рассказала об отношении "сливочных" к Неймару.
"Он должен как можно скорее покинуть Париж. Мой сын перешел в команду, чтобы сделать ее сильнее, а получает такой прием. Это неприятно. Во время матча "Барселона" — "Реал" в Майами игроки "Реала" очень хорошо отнеслись к нему, как будто они из одной команды. Они сказали, что ждут его в "Реале", — добавила мать футболиста.
"Газета.ру"
"Мой сын покинул такой клуб, как "Барселона" и сделал рискованный выбор, перейдя в "ПСЖ", который борется за то, чтобы войти в число великих европейских клубов. Поэтому я не понимаю, почему болельщики парижан освистывали его", — передает слова Сантос испанское издание AS.
Также она рассказала об отношении "сливочных" к Неймару.
"Он должен как можно скорее покинуть Париж. Мой сын перешел в команду, чтобы сделать ее сильнее, а получает такой прием. Это неприятно. Во время матча "Барселона" — "Реал" в Майами игроки "Реала" очень хорошо отнеслись к нему, как будто они из одной команды. Они сказали, что ждут его в "Реале", — добавила мать футболиста.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.