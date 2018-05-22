Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104502
Политика и события в стране и мире 4028
КБ-Гостевая 26595
Ситуация на юго-востоке Украины 119283
Отдых в Крыму. 173
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709

Новости партнеров

Корнелиус Пот: не думаю, что Адвокат завершит карьеру

Бывший главный тренер питерского "Зенита" и сборной России Дик Адвокат не планирует завершать карьеру. Об этом сообщил представитель специалиста Корнелиус Пот.

"На данный момент никаких новостей о будущем Дика нет. Так что вопросы на эту тему не имеют смысла. Но не думаю, что он завершит карьеру", - цитирует Пота Sport24.

В минувшем сезоне Адвокат тренировал роттердамскую "Спарту", которая по итогам чемпионата Голландии вылетела во второй дивизион. После этого появилась информация о том, что 70-летний специалист завершит тренерскую карьеру.
Теги: Адвокат
Вчера, 23:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:31) #
  • 0
  •  (0)
online

В минувшем сезоне Адвокат тренировал роттердамскую "Спарту", которая по итогам чемпионата Голландии вылетела во второй дивизион.
Потому что название гавнистое вот и вылетела во второй дивизион. Всё правильно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 00:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Дик, уймись! Столько еще карасей Тобой не поймано!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.