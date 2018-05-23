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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Георги Миланов получил предложение от "Лудогорца"
Полузащитник Георги Миланов, который по окончании минувшего сезона покинул московский ЦСКА, категорически отказался от перехода в софийский ЦСКА, так как не хочет работать с руководством этого клуба.
26-летний футболист хочет продолжить карьеру в Западной Европе, но с интересом относится к предложению "Лудогорца", который выигрывает чемпионат Болгарии на протяжении последних семи сезонов.
До переезда в Россию в 2013 году Миланов играл в Болгарии за «Литекс».
Sport24
26-летний футболист хочет продолжить карьеру в Западной Европе, но с интересом относится к предложению "Лудогорца", который выигрывает чемпионат Болгарии на протяжении последних семи сезонов.
До переезда в Россию в 2013 году Миланов играл в Болгарии за «Литекс».
Sport24
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