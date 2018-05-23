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Mirror: "Вест Хэм" выделит Мануэлю Пеллегрини 85 млн евро на летние трансферы

Руководство "Вест Хэма" выделит значительную сумму новому тренеру клуба Мануэлю Пеллегрини на трансферы. Как сообщает Mirror, речь идет более чем о 85 миллионах евро.

Напомни, "молотобойцы" прошедший сезон завершили на 13-м месте английской премьер-лиги, набрав 42 очка. 22 мая клуб сообщил о назначении нового тренера, бывшего специалиста "Хэбэй Чайна Форчун", 64-летнего Пеллегрини.
Теги: Вест Хэм Пеллегрини
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