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Гендиректор "Ювентуса" Маротта: мы рассчитываем продлить контракт с Алексом Сандро

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта прокомментировал слухи об уходе из команды Алекса Сандро

"Мы общаемся почти со всеми игроками, обсуждаем возможное продление контрактов. Мы очень ценим Алекса и его вклад в успехи команды, нам бы хотелось оставить его в Турине

На следующей неделе я встречусь с его представителями . Я думаю, что мы продлим с ним контракт", - цитирует Маротту Football Italia
Теги: Алекс Сандро Ювентус
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