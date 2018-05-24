Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4064
Зенит 104536
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 54
Курилка 1518
Ситуация на юго-востоке Украины 119307
Юмор, анекдоты, байки 7711
КБ-Гостевая 26610
Зенит-Арена. Внесем ясность! 37

Новости партнеров

Bild: Артуро Видалю грозит тюремный срок за драку

В сентябре прошлого года во время дискотеки в одном из ночных клубов Мюнхена произошла драка. Участниками которой оказались Артуро Видаль и его брат Сандрино.

В ходе потасовки один из противников Видаля получил удар бутылкой по голове. После чего он явился в полицию с заявлением.

Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения в нападении на человека, в адрес полузащитника Артуро Видаля и его брата Сандрино. При худшем развитии событий обоим грозит тюремный срок, сообщает Bild.
Теги: Видаль
Вчера, 23:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: dianaborrisova (Сегодня, 00:02) #
  • -1
  •  (1)

Викторина с денежным вознаграждением, для участия в которой нужно выполнить
ряд очень простых условий. Главное преимущество в том, что здесь никогда нет проигравших.
Любой участник получает либо денежное вознаграждение, либо скидку на покупку чего-либо http://astclick.online/public/8965713741532422
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.