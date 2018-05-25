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Алешандре Пато хочет вернуться в "Милан"

Бывший форвард "Милана" Алешандре Пато, выступающий сейчас в Китае, заявил о готовности вернуться в стан "россонери".

"Грустно видеть "Милан" в таком положении, но им нужно терпение. Фанаты клуба все еще помнят ту великую команду команду, которая выиграла все, но "Мила"» сильно изменился, а на вершину нельзя вернуться за день.

Снова играть в Лиге Европы - первый шаг. Гаттузо молодец, его обновление было верным решением.

Вернусь ли я? У них китайские владельцы и я люблю итальянский футбол. Я люблю команду и город, так что это возможно. Мне осталось играть еще полтора года по контракту, но не стану исключать такую вероятность", - цитирует Пато Gazzetta dello Sport.

Пато играл за "Милан" с 2007-го по 2013-й годы и в 150 матчах забил 63 гола.
Теги: Пато Милан
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