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Стефан Лихштайнер согласовал контракт с "Арсеналом"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер близок к переходу в "Арсенал", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио

Лихтштайнер согласовал контракт с "Арсеналом" сроком до 30 июня 2019 года.

Соглашение швейцарца с "Ювентусом" истекает 30 июня.



Теги: Лихтштайнер Арсенал
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