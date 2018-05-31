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Андреа Бардзальи и Джорджо Кьеллини продлили контракт с "Ювентусом"

Туринский "Ювентус" продлил контракты с Бардзальи и Кьеллини, сообщает Football Italia

37-летнему Бардзальи предложено однолетнее соглашение, Кьеллини же получил 2-летний контракт.
Теги: Бардзальи Кьеллини
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