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SportBild: "Баварию" покинет ряд важных игроков

По информации издания SportBild, "Бавария" этим летом расстанется с рядом игроков.

В списке футболистов, которые могут покинуть клуб, есть Артуро Видаль, чей контракт завершается следующим летом, Хуан Бернат, который недоволен своим положением в "Баварии" и Тиаго Алькантара, не чувствующий, что его полностью используют в мюнхенском клубе.

Сложная ситуация с защитником Джеромом Боатенгом. Его будущее также под вопросом.
Теги: Бавария Видаль Боатенг
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