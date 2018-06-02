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Симоне Верди перейдет в "Наполи" за 25 миллионов евро
"Наполи" и "Болонья" почти согласовали трансфер атакующего полузащитника Симоне Верди.
"Наполи" предложил за воспитанника "Милана" 25 млн евро. "Болонья" приняла предложение. Теперь осталось договориться с самим футболистом по условиям личного контракта.
В 34 матчах серии А в завершившемся сезоне Верди забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.
Sky Sport Italia
"Наполи" предложил за воспитанника "Милана" 25 млн евро. "Болонья" приняла предложение. Теперь осталось договориться с самим футболистом по условиям личного контракта.
В 34 матчах серии А в завершившемся сезоне Верди забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.
Sky Sport Italia
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