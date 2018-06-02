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Муса Дембеле может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник "Тоттенхэм" Муса Дембеле попал в сферу интересов "Интера", сообщает Football Italia.

Миланцы оценивают футболиста в 10 миллионов евро. Нынешний контракт Дембеле истекает в июне 2019 года.

В минувшем сезоне футболист провел в чемпионате Англии 28 матчей.
Теги: Тоттенхэм Интер Трансферы
Вчера, 23:44
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