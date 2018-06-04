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Олег Веретенников может возглавить "Гомель"

Бывший главный тренер "Ротора" и "Луча-Энергии" Олег Веретенников может продолжить карьеру в Беларуси.

48-летний специалист интересен белорусскому "Гомелю".

Последним местом работы Веретенникова был казахский "Тобол".
Теги: Веретенников
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