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Яспер Силлессен может покинуть "Барселону" этим летом

"Челси" и "Арсенал" заинтересованы в приобретении голкипера "Барселоны" Яспера Силлессена, сообщает Espana Sport.

Клубы готовы потратить на приобретение Силлессена 30-35 млн евро, однако, как сообщалось ранее, "Барселона" не намерена расставаться со своим голкипером.

Сам голландец неоднократно выражал недовольство своим положением в каталонском клубе. В прошедшем сезоне 29-летний вратарь провёл один матч в испанской Примере.
Теги: Силлессен Челси Арсенал Барселона
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