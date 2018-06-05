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Дмитрий Сенников: с Турцией сыграют те, кто выйдут на поле в стартовом матче с Саудовской Аравией (1)
Санти Касорла продолжит карьеру в "Вильярреале"
Полузащитник Санти Касорла подписал контракт с "Вильяреалом".
33-летний испанец ранее уже выступал за клуб с 2007 по 2011 год.
Последние полтора года Касорла не играл из-за проблем с ахилловым сухожилием, перенеся 11 операций.
Официальный твиттер "Вильяреала"
33-летний испанец ранее уже выступал за клуб с 2007 по 2011 год.
Последние полтора года Касорла не играл из-за проблем с ахилловым сухожилием, перенеся 11 операций.
Официальный твиттер "Вильяреала"
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