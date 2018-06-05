Санти Касорла продолжит карьеру в "Вильярреале"

Полузащитник Санти Касорла подписал контракт с "Вильяреалом".33-летний испанец ранее уже выступал за клуб с 2007 по 2011 год.Последние полтора года Касорла не играл из-за проблем с ахилловым сухожилием, перенеся 11 операций.