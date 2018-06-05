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Санти Касорла продолжит карьеру в "Вильярреале"

Полузащитник Санти Касорла подписал контракт с "Вильяреалом".

33-летний испанец ранее уже выступал за клуб с 2007 по 2011 год.

Последние полтора года Касорла не играл из-за проблем с ахилловым сухожилием, перенеся 11 операций.

Официальный твиттер "Вильяреала"
Теги: Вильярреал Касорла
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