Штефан Лихтштайнер на правах свободного агента перешел в "Арсенал"

34-летний защитник Штефан Лихтштайнер, у которого истек контракт с "Ювентусом", стал игроком "Арсенала", информирует пресс-служба клуба.В прошедшем сезоне Лихтштайнер выступал за "Ювентус", проведя за команду 40 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.