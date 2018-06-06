Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4300
КБ-Гостевая 26687
Ситуация на юго-востоке Украины 119546
Mузыка 5722
Зенит 104678
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 29
Отдых в Крыму. 192
Мировые трансферы 331

Новости партнеров

"Арсенал" объявил о переходе Штефана Лихштайнера

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер продолжит карьеру в "Арсенале".

Этим летом у швейцарца истек срок контракта с туринской командой, в которой он провел семь сезонов, поэтому лондонцам он достался бесплатно.

34-летний футболист, ставший первым новичком "канониров" после назначения Унаи Эмери на пост главного тренера в прошлом месяце, заключил со своим новым клубом контракт на один сезон.

Официальный сайт "Арсенала"
Теги: Лихтштайнер Арсенал
Сегодня, 08:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.