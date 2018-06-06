"Арсенал" объявил о переходе Штефана Лихштайнера

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер продолжит карьеру в "Арсенале".Этим летом у швейцарца истек срок контракта с туринской командой, в которой он провел семь сезонов, поэтому лондонцам он достался бесплатно.34-летний футболист, ставший первым новичком "канониров" после назначения Унаи Эмери на пост главного тренера в прошлом месяце, заключил со своим новым клубом контракт на один сезон.