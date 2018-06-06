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"Тоттенхэм" предлагает 55 млн евро за 18-летнего голландца из "Аякса"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в Англии.

Как утверждает TMW, "Тоттенхэм" предлагает 55 миллионов евро за 18-летнего голландца.

В прошедшем сезоне де Лигт сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
Теги: Тоттенхэм де Лигт
Сегодня, 10:23
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№2 Написал: Андрей Угаров (Сегодня, 10:48) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну, это же издевательство какое-то..
над Головиным епть.
то есть- за никому неизвестного ноунейма евротолерасты сразу отваливают полсотни лямов евро.

а за надёжу-по словам его агента- и опору расейскава футбола эти пыд0расы хотят насыпать в кассу цски какие-то жалкие питнаццоть мультоф мелочью
.
хотя по словам его же агента Головин стоит как минимум сорок лямов , что фсё равно мало.

ну, раз сам Агент так считает, то это ни что иное, как дискрыменацыя нашева гения по половому признаку по клубным цветам

скажем им наше дружное Так не доставайся же ты никому цигельцигельайлюлю-Нетноунихт, облико морале, ферштейн.
пущщай Головин и дальше гниёт живёт в конюшне


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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