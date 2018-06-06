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Мишель Платини: у футбола есть и черная сторона

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал о своей жизни в настоящий момент.

"Сейчас я вернулся к жизни нормального человека. Я ничего не украл, а все обвинения в коррупции не имели под собой почвы. Это дело показало мне черную сторону футбола. Я пошел в руководство УЕФА, чтобы развивать любимый вид спорта, но вместо этого получил несколько пощечин", — сказал Платини в интервью Gazzetta dello Sport.

На днях швейцарская прокуратура закрыла дело о коррупции в отношении Платини из-за отсутствия достаточного количества улик.
Теги: Платини
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