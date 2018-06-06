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Саломон Рондон покинет "Вест Бромвич"

По данным Sky Sports, нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон покинет клуб этим летом.

На 29-летнего футболиста претендуют "Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".

В прошедшем сезоне Рондон сыграл в 22 матчах АПЛ и забил 10 мячей.
Теги: Рондон
Сегодня, 13:56
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№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 14:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нормально,в цене подрос,опять же благодаря Зениту
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
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