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Бернд Лено согласовал контракт с "Наполи"

Футбольный агент Фабио Паризи, представляющий интересы вратаря "Байера" Бернда Лено, сообщил, что его клиент близок к переходу в "Наполи".

"Мы уже продолжительное время ведем переговоры. Надеемся, что клубы смогут прийти к соглашению в ближайшие дни. Лено уже практически согласовал личный контракт с "Наполи".

Ждём решения "Байера", прежде чем можно будет считать эту сделку закрытой. Думаю, это займёт ещё несколько дней", - цитирует агента CalcioMercato
Теги: Лено Наполи
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