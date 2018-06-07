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Дан Петреску возглавил "Гуйчжоу Чжичэн"

Бывший главный тренер "Кубани" и московского "Динамо" Дан Петреску возглавил "Гуйчжоу Чжичэн", сообщает официальный сайт китайского клуба.

Предыдущим клубом румына был ЧФР "Клуж".
Теги: Петреску
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