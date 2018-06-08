Последнее с форума:

Тема Сообщений
Мировые трансферы 333
Политика и события в стране и мире 4388
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 50
КБ-Гостевая 26731
Ситуация на юго-востоке Украины 119599
Ставки на спорт от профи 2
Зенит 104686
Ростовские футбольные новости 549

Новости партнеров

Спортивный директор "Интера": Ханданович в "Наполи"? Не было ни одного предложения

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио опроверг слухи об уходе из команды голкипера Самира Хандановича и нападающего Мауро Икарди.

"Икарди не уйдет, абсолютно точно. Переход Хандановича в "Наполи"? В этом нет правды, ни одного предложение не было, никто не уходит, не волнуйтесь", - цитирует Аузилио Premium Sport.
Теги: Интер Наполи
Сегодня, 16:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.