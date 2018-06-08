Спортивный директор "Интера": Ханданович в "Наполи"? Не было ни одного предложения

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио опроверг слухи об уходе из команды голкипера Самира Хандановича и нападающего Мауро Икарди."Икарди не уйдет, абсолютно точно. Переход Хандановича в "Наполи"? В этом нет правды, ни одного предложение не было, никто не уходит, не волнуйтесь", - цитирует Аузилио Premium Sport.