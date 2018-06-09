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Флэнаган и Джан покинули "Ливерпуль"

Пресс-служба "Ливерпуля" объявила об уходе полузащитника Эмре Джана и защитника Джона Флэнагана.

Клуб решил не продлевать соглашения с футболистами, срок действия контрактов истек.

На счету немца Джана – 14 голов в 167 матчах за красных, Флэнаган провел 51 матч и забил один гол.
Теги: Ливерпуль Джан Флэнаган
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