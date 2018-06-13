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Фредди Юнгберг возглавил молодежку "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Фредрик Юнгберг вернулся в клуб, став главным тренером молодежной команды (U-23), сообщает официальный сайт "канониров".

Ранее Юнгберг работал в "Арсенале" главным тренером юношеской команды (U-15) и вторым тренером юниорской (U-19).

В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб "Вольфсбурга" в бундеслиге.
Теги: Юнгберг Арсенал
Сегодня, 09:08
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№1 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 09:13) #
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Старый пидор все ищет работу поближе к молодым мальчикам smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
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