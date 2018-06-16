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Андре Гомеш уйдет из "Барселоны" этим летом

По данным Mirror, полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш близок к переезду в английскую Премьер-Лигу.

Агент 24-летнего футболиста ведет переговоры с "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом".

Бывший футболист "Валенсии" перешел в "Барсу" в 2016 году за 31 миллион евро, однако за это время не сумел адаптироваться в команде.
Теги: Гомеш Вулверхэмптон Тоттенхэм
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