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Источник: "Арсенал" завтра объявит о трансфере Бернда Лено

По информации Sport Bild, "Арсенал" завтра официально объявит о трансфере голкипера "Байера" Бернда Лено.

Сумма трансфера составит около 25 млн евро.

В сезоне-2017/18 голкипер провел в бундеслиге 33 матча и пропустил 40 мячей.
Теги: Арсенал Лено
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