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Источник: либо Чех, либо Оспина покинут "Арсенал" после перехода Бернда Лено

Корреспондент BBC Sport Дэвид Орнстайн поделился информацией о трансфере Бернда Лено в "Арсенал".

"Арсенал" вошел в продвинутую стадию переговоров о трансфере вратаря «Байера» Бернда Лено. Пока сделка не оформлена, но вопрос должен решиться сегодня.

Ожидается, что клуб покинет кто-то из нынешних вратарей. Чехом активно интересовался "Наполи". По Оспине был интерес из Мексики. Но пока никакой конкретики не было", - написал журналист в своем твиттере.
Теги: Арсенал Лено Чех
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