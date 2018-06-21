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Эмре Джан прилетел в Турин для подписания контракта с "Ювентусом"

"Ювентус" в твиттере опубликовал селфи полузащитника Эмре Джана в аэропорту Турина.

В ближайшее время 24-летний немецкий хавбек подпишет контракт с действующим чемпионом Италии.

Последним клубом Джана был "Ливерпуль". За мерсисайдцев хавбек выступал с 2014 по 2018 год.
Теги: Джан Ювентус
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