"Ахмат" приобрел африканского опорника "Андерлехта" Идриссу Думбия

"Андерлехт" объявил о переходе опорного полузащитника Идриссы Думбия в "Ахмат".Детали трансфера 20-летнего ивуарийца в грозненский клуб не уточняются.Минувший сезон Думбия провел на правах аренды в "Зюлте-Варегем".