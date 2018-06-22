"Ахмат" приобрел африканского опорника "Андерлехта" Идриссу Думбия

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00:25
Валерий Газзаев о VAR: игра будет длиться пять часов, если останавливать ее после каждого спорного эпизода (8)
Валерий Газзаев о VAR: игра будет длиться пять часов, если останавливать ее после каждого спорного эпизода (8)
Вчера, 23:57
Хорхе Сампаоли: я бы не сказал, что 0:3 от Хорватии - это позор (4)
Хорхе Сампаоли: я бы не сказал, что 0:3 от Хорватии - это позор (4)
Вчера, 23:47
Златко Далич: мы не слишком гордимся победой над Аргентиной, нам еще предстоит работать (1)
Златко Далич: мы не слишком гордимся победой над Аргентиной, нам еще предстоит работать (1)
Вчера, 23:19
Лука Модрич признан лучшим игроком матча (1)
Лука Модрич признан лучшим игроком матча (1)
Вчера, 22:53
Cборная Хорватии в Нижнем Новгороде уничтожила Аргентину (90)
Cборная Хорватии в Нижнем Новгороде уничтожила Аргентину (90)
Вчера, 22:37
Красно-белое нашествие. Перуанцы в Екатеринбурге (1)
Красно-белое нашествие. Перуанцы в Екатеринбурге (1)
Вчера, 20:39
Рикардо Гарека: сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем наших невероятных болельщиков (2)
Рикардо Гарека: сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем наших невероятных болельщиков (2)
Вчера, 20:09
Кильян Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция - Перу (1)
Кильян Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция - Перу (1)
Вчера, 20:04
Сборная России поздравила Виктора Цоя с днем рождения (4)
Сборная России поздравила Виктора Цоя с днем рождения (4)
Вчера, 19:53
Сборная Франции с минимальным счетом обыграла Перу (5)
Сборная Франции с минимальным счетом обыграла Перу (5)
Вчера, 19:06
Геннадий Орлов - Смолову: куда ты поедешь с такой игрой? (34)
Геннадий Орлов - Смолову: куда ты поедешь с такой игрой? (34)
Вчера, 18:29
Массимо Каррера: Игнашевич может многому научить Кутепова (2)
Массимо Каррера: Игнашевич может многому научить Кутепова (2)
Вчера, 18:21
Трент Сэйнсбери: нас отлично поддерживали. В такие моменты гордишься, что ты австралиец (1)
Трент Сэйнсбери: нас отлично поддерживали. В такие моменты гордишься, что ты австралиец (1)
Вчера, 18:13
Главный тренер сборной Коста-Рики: в матче с Бразилией будем придерживаться той стратегии, которая была раньше
Главный тренер сборной Коста-Рики: в матче с Бразилией будем придерживаться той стратегии, которая была раньше
"Ахмат" приобрел африканского опорника "Андерлехта" Идриссу Думбия
"Андерлехт" объявил о переходе опорного полузащитника Идриссы Думбия в "Ахмат".
Детали трансфера 20-летнего ивуарийца в грозненский клуб не уточняются.
Минувший сезон Думбия провел на правах аренды в "Зюлте-Варегем".
Официальный твиттер "Андерлехта"
Детали трансфера 20-летнего ивуарийца в грозненский клуб не уточняются.
Минувший сезон Думбия провел на правах аренды в "Зюлте-Варегем".
Официальный твиттер "Андерлехта"
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