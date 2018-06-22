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"Ахмат" приобрел африканского опорника "Андерлехта" Идриссу Думбия

"Андерлехт" объявил о переходе опорного полузащитника Идриссы Думбия в "Ахмат".

Детали трансфера 20-летнего ивуарийца в грозненский клуб не уточняются.

Минувший сезон Думбия провел на правах аренды в "Зюлте-Варегем".

Официальный твиттер "Андерлехта"
Теги: Ахмат Андерлехт
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№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 09:33) #
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