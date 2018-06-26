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Форвард сборной Шотландии перешел в "Сандерленд"

Нападающий Крис Магуайр перешел из "Бери" в "Сандерленд", сообщает пресс-служба клуба.

29-летний шотландец подписал двухлетний контракт.

В прошлом сезоне Магуайр забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 29 матчах во всех турнирах.
Теги: Сандерленд
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