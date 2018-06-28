Уэйн Руни согласовал с "Ди Си Юнайтед" контракт на 2,5 года на 13 млн долларов

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни близок к переходу в "Ди Си Юнайтед".32-летний англичанин договорился с клубом из Вашингтона о соглашении на 2,5 года на общую сумму 13 миллионов долларов.Таким образом, Руни станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ди Си Юнайтед".Клуб МЛС уже согласовал сумму перехода с "Эвертоном" и о сделке объявят в ближайшее время.