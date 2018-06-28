Уэйн Руни согласовал с "Ди Си Юнайтед" контракт на 2,5 года на 13 млн долларов

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В Санкт-Петербурге произошла рокировка тренеров: Горшков возглавил "Зенит-2", Зырянов – молодежку "Зенита"
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Глава Немецкого футбольного союза: контракт с Левом был продлен еще до ЧМ-2018, так что он продолжит работать (1)
Глава Немецкого футбольного союза: контракт с Левом был продлен еще до ЧМ-2018, так что он продолжит работать (1)
09:39
"Спортинг" уволил Михайловича спустя неделю после назначения и выплатит ему 300 тысяч евро (1)
"Спортинг" уволил Михайловича спустя неделю после назначения и выплатит ему 300 тысяч евро (1)
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Джемаили: мы вышли из сложной группы
Джемаили: мы вышли из сложной группы
Вчера, 22:56
Ставка не на тех. Коста-Рика оказывается могла рассчитывать на что-то большее, чем вылет из группы
Ставка не на тех. Коста-Рика оказывается могла рассчитывать на что-то большее, чем вылет из группы
Вчера, 22:55
Сборные Швейцарии и Коста-Рики сыграли вничью
Сборные Швейцарии и Коста-Рики сыграли вничью
Вчера, 22:52
Сборная Бразилии уверенно обыграла Сербию (10)
Сборная Бразилии уверенно обыграла Сербию (10)
Вчера, 22:51
Сербия не выбралась из группы
Сербия не выбралась из группы
Вчера, 21:05
Мануэль Нойер: если бы мы вышли из группы, нас всё равно бы выбили в 1/8 или 1/4 финала (19)
Мануэль Нойер: если бы мы вышли из группы, нас всё равно бы выбили в 1/8 или 1/4 финала (19)
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Матс Хуммельс: у многих сильных команд проблемы, но они смогли их преодолеть, а мы - нет
Матс Хуммельс: у многих сильных команд проблемы, но они смогли их преодолеть, а мы - нет
Вчера, 20:27
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Швейцария – Коста-Рика: стартовые составы
Швейцария – Коста-Рика: стартовые составы
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Сербия – Бразилия: стали известны стартовые составы (4)
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Гарри Линекер: футбол это простая игра, но Германия теперь не всегда побеждает! VAR отправляет их домой (4)
Уэйн Руни согласовал с "Ди Си Юнайтед" контракт на 2,5 года на 13 млн долларов
Форвард "Эвертона" Уэйн Руни близок к переходу в "Ди Си Юнайтед".
32-летний англичанин договорился с клубом из Вашингтона о соглашении на 2,5 года на общую сумму 13 миллионов долларов.
Таким образом, Руни станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ди Си Юнайтед".
Клуб МЛС уже согласовал сумму перехода с "Эвертоном" и о сделке объявят в ближайшее время.
The Washington Post
32-летний англичанин договорился с клубом из Вашингтона о соглашении на 2,5 года на общую сумму 13 миллионов долларов.
Таким образом, Руни станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ди Си Юнайтед".
Клуб МЛС уже согласовал сумму перехода с "Эвертоном" и о сделке объявят в ближайшее время.
The Washington Post
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