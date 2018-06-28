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Уэйн Руни согласовал с "Ди Си Юнайтед" контракт на 2,5 года на 13 млн долларов

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни близок к переходу в "Ди Си Юнайтед".

32-летний англичанин договорился с клубом из Вашингтона о соглашении на 2,5 года на общую сумму 13 миллионов долларов.

Таким образом, Руни станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ди Си Юнайтед".

Клуб МЛС уже согласовал сумму перехода с "Эвертоном" и о сделке объявят в ближайшее время.

The Washington Post
Теги: Руни Эвертон
Сегодня, 10:52
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