Уэйн Руни официально стал игроком "Ди Си Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Уэйн Руни стал игроком клуба "Ди Си Юнайтед", выступающего в MLS. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.Детали соглашения пока неизвестны.