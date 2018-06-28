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Уэйн Руни официально стал игроком "Ди Си Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Уэйн Руни стал игроком клуба "Ди Си Юнайтед", выступающего в MLS. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Детали соглашения пока неизвестны.
Теги: Руни
Вчера, 22:17
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