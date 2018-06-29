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"Ливерпуль" подписал двоюродного брата Стивена Джерарда

Двоюродный брат Стивена Джерарда Бобби Данкан заключил контракт с "Ливерпулем", сообщает The Telegraph
По информации источника, за этот трансфер "красные" заплатят "Манчестер Сити" 200 тысяч фунтов.

Ожидается, что официально о переходе 17-летнего форварда будет объявлено на выходных.
Теги: Джеррард Ливерпуль
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