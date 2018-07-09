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"ПСЖ" намерен предложить за Филиппе Коутиньо 270 млн евро
"ПСЖ" намерен приобрести полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает El Mundo Deportivo.
Парижане готовы заплатить за 26-летнего игрока сборной Бразилии рекордную для мирового футбола сумму – 270 миллионов евро. Но не напрямую каталонскому клубу, а агенту Коутиньо.
При этом отступные за хавбека составляют 400 млн, а контракт рассчитан до 2023 года.
В январе этого года Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барсу" за 125 млн.
Парижане готовы заплатить за 26-летнего игрока сборной Бразилии рекордную для мирового футбола сумму – 270 миллионов евро. Но не напрямую каталонскому клубу, а агенту Коутиньо.
При этом отступные за хавбека составляют 400 млн, а контракт рассчитан до 2023 года.
В январе этого года Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барсу" за 125 млн.
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