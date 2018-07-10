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"Ньюкасл" претендует на Александра Зинченко

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в сферу интересов "Ньюкасла", сообщает журналист Тим Нэш.

Вчера Зинченко планировал провести беседу с главным тренером Пепом Гвардиолой прежде, чем принять решение о переходе.

Ранее сообщалось, что "Вулверхэмптон" предлагает за Зинченко 16 млн фунтов.
Теги: Зинченко Ньюкасл Вулверхэмптон Манчестер Сити
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