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Бруну Алвеш продолжит карьеру в Италии

Бывший защитник "Зенита" Бруну Алвеш вернулся в итальянскую Серию А.

36-летний футболист заключил годичный контракт с "Пармой", вернувшейся в высший дивизион.

Последним клубом Алвеша были шотландский "Рейнджерс".
Теги: Парма Рейнджерс
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