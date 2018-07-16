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Два итальянских клуба могут быть исключены из Серии А за махинации и договорные матчи

Во вторник в Италии состоится заседание суда, по итогам которого серию А могут покинуть "Кьево" и "Парма", сообщает Football Italia

"Кьево" обвиняют в подделке банковских счетов и финансовых махинациях, "Парму" – в договорных матчах.

Прокурор потребует для команд штрафов в виде лишения очков за прошлый сезон. Это будет означать, что "Кьево" опустится в зону вылета, а "Парма" лишится места в зоне прямого выхода в серию А.
Теги: Парма Кьево
Сегодня, 14:51
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