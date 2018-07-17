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Андрей Ярмоленко заставил нападающего "Вест Хэма" чистить свои бутсы

Форварду "Вест Хэма" Джордану Хьюджилу пришлось почистить бутсы украинскому новичку команды Андрею Ярмоленко. Хьюджил проиграл Ярмоленко спор.

Процесс чистки украинец снял на видео и выложил в инстаграмм.

"Может, сыграем еще завтра?", — спросил Ярмоленко у Хьюджила.

"Нет, только не с тобой", — ответил нападающий.

Андрей Ярмоленко заставил нападающего "Вест Хэма" чистить свои бутсы
Теги: Ярмоленко Вест Хэм
Сегодня, 18:24
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(1)
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 18:30) #
  • +3
  •  (5)

То Зинченко заставит Стерлинга лаять, теперь Ярмола заставил Хьюджилла бутсы чистить. Хохлы вообще обнаглели, никакого уважения к англичанам, да еще и в Англии
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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